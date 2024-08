"Errei, estava otimista, mas agora há espaço para o real se apreciar", diz economista

Anda difícil acompanhar o humor do mercado financeiro. Em poucas semanas, a preocupação com a resiliência da economia americana, que adiava o início do corte do juro nos Estados Unidos, virou temor de recessão, já dissipado. Em 11 dias, a bolsa do Japão despencou 12,4% e a bolsa do Brasil quebrou recorde de máxima intradiária. O economista André Perfeito, que atuou por décadas nesse ambiente e hoje atua como consultor e em cursos, admite que já errou por projetar para mais cedo o ciclo de baixa do juro nos EUA. Mas avalia que o mercado "errou muito" e agora precisa produzir teses para justificar mudanças de posição.