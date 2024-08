"Por vinculação, gasto com saúde subiu R$ 50 bilhões só entre 2023 e 2024", diz economista

A virada de semestre está agitada sob a perspectiva das contas públicas. Já houve alerta sobre "estrangulamento" do orçamento em 2027, detalhamento de tesouradas e "pré-contingenciamento". E até o final do mês será preciso detalhar um corte ainda maior e mais estratégico, de R$ 25,9 bilhões em gastos obrigatórios, importantes por representar economia que se sustenta ao longo dos anos. Pesquisador associado do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) e especialista em contas públicas, Bráulio Borges está entre os que avaliam que só a redução de fraudes têm potencial para entregar boa parte dos resultados pretendidos.