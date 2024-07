Com sede em Porto Alegre e atuação nos Estados Unidos, a One Imóveis de Luxo expande com escritório em São Paulo. Unidade conta com investimento de R$ 2 milhões e espaço para vendas do empreendimento Serena Jardins, projetado por Isay Weinfeld - também arquiteto do Instituto Ling, em Porto Alegre - e com apartamentos de cerca de R$ 11,5 milhões.