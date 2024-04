O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) tomou uma decisão sobre a construção de um prédio de 45 andares no centro de Porto Alegre, projeto da Melnick: foi "indeferido". Na decisão data de 12 de abril, o órgão afirma que "eventual nova proposta deverá, ainda, seguir o formato de apresentação previsto na Instrução Normativa 012019/IPHAE".