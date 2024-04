Avançou no plenário do Senado a proposta que cria uma remuneração extra para carreiras de elite do funcionalismo federal - sem qualquer relação com o mérito do servidor. A PEC 10/2023 propôs reajuste de 5% sobre o salário de juízes e integrantes do Ministério Público Federal, mas na aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), outras carreiras foram acrescentadas.