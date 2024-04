Articulação política Lula cobra ministros: Alckmin tem de ser mais ágil, e Haddad, "perder algumas horas no Senado e na Câmara em vez de ler um livro" Lançado nesta segunda-feira, o programa Acredita tramitará no Congresso em forma de MP, e precisará de aprovação do Legislativo em até 120 dias para seguir vigorando. Para isso, presidente insiste no diálogo, uma vez que o PT tem poucos congressistas entre 513 deputados e 81 senadores