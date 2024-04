Articulação com Câmara e Senado Lula vai falar com Lira e Pacheco e governo pode ceder parte do veto em emendas, diz Randolfe Encontro deve ocorrer nesta semana, com o objetivo de tratar das chamadas "pautas-bomba" e outros temas que estão provocando tensão nas relações entre Executivo e Legislativo. Na quarta-feira, haverá sessão do Congresso para apreciação dos vetos presidenciais