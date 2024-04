O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta segunda-feira (22), no Palácio do Planalto, por meio de Medida Provisória, um pacote de medidas de estímulo ao crédito. Denominado Programa Acredita,o objetivo é estimular a geração de renda e emprego e promoção do crescimento econômico, aponta o Ministério da Fazenda.