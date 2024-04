O efeito acumulado de tensão geopolítica no Oriente Médio, adiamento sem data prevista do início dos cortes de juro nos Estados Unidos e mudança na meta fiscal no Brasil fez preço: o boletim Focus distribuído nesta terça-feira (23) pelo Banco Central (BC) traz nova projeção predominante para a Selic em dezembro: 9,5%. Até 15 dias atrás, estava cravada em 9%.