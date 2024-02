A alta de 0,8% do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) em dezembro passado, na comparação com novembro, reforçou as projeções de alta de 3% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. Em relação a dezembro de 2022, o aumento foi de 1,36%. O PIB do ano passado será informado pelo IBGE em 1º de março.