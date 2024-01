A especulação sobre a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de dar ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega um cargo de gestão na Vale começou junto com seu mandato. Nas últimas semanas, o rumor se aqueceu, às vésperas de uma reunião do conselho administrativo da mineradora, marcada para a próxima quarta-feira (31).