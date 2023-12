A Gerdau inaugura nesta terça-feira (12) a reforma de sua aciaria de Sapucaia do Sul, resultado de investimento de R$ 200 milhões. Segundo André Gerdau Johannpeter, vice-presidente do conselho de administração, a unidade já nasceu, em 1948, com uso de sucata como matéria-prima, característica que antecipou um dos princípios da economia circular. No discurso na cerimônia de inauguração, Johannpeter deu um recado ao governador Eduardo Leite: