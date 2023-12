Não estranhe a foto acima: a instalação é no Rio de Janeiro, mas a roda-gigante é da gaúcha Gramado Parks, que entrou em recuperação judicial em abril passado. Mesmo antes de fechar o acordo com os credores, o que deve ocorrer no início de 2024, a empresa retomou seus projetos de expansão. Conforme Ronaldo Costa Beber, atual CEO, a dívida total que será reestruturada - ainda se discute o valor exato que fica dentro da RJ - é de R$ 1,5 bilhão.