Boicote no Brasil afeta ações do Carrefour e acentua dano à imagem

Nesta segunda-feira (25), as ações do Carrefour negociadas no Brasil chegaram a cair 1,5% pela manhã. À tarde, buscam estabilidade, alternando fase de pequena baixa e discreta alta. No mercado, a movimentação é atribuída ao boicote contra as marcas da rede varejista francesa, por sua vez motivado pelo anúncio da decisão do grupo de não comprar carne do Mercosul para vender na França.