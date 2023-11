Guy Sorman é uma referência do pensamento liberal. Nascido em 1944, em Nérac, no sudoeste da França, tem cidadania norte-americana e é considerado um dos principais intelectuais contemporâneos. Em 2001, esteve em Porto Alegre como palestrante do Fórum da Liberdade e, em 2007, voltou para participar do Fronteiras do Pensamento. O filósofo, jornalista, escritor, cientista político e professor já teve como aluno eventual, em Buenos Aires, ninguém menos que Javier Milei, eleito no último domingo (19) o novo presidente da Argentina. Em entrevista exclusiva à coluna, Sorman revela suas impressões sobre Milei, compartilha expectativas em relação a seu futuro governo e aponta avanços e recuos da civilização.