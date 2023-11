Marcada por sensação térmica de até 52º C em plena primavera, a onda que calor que domina o centro do país já provocou aumento de 16% no consumo de energia só na primeira quinzena de novembro. Na Avenida Faria Lima, em São Paulo, a demanda na segunda-feira calorenta nos prédios envidraçados que abrigam boa parte do mercado financeiro deu um salto de 36% em relação ao dia útil anterior.