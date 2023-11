A sensação térmica no Rio de Janeiro chegou aos 52,7ºC às 8 horas da manhã desta segunda-feira (13) em Guaratiba, na zona oeste da cidade, de acordo com o Sistema Alerta Rio. É a maior sensação de calor registrada para o horário. No começo da manhã, a temperatura mais alta registrada foi de 36,4ºC, também em Guaratiba.