Nesta terça-feira (14), a frente fria se afasta do Estado, no entanto, a umidade causada pela baixa pressão atmosférica que vem do Paraguai permanece. De acordo com a Climatempo, há previsão de chuva no início da manhã para as regiões Noroeste e Litoral, com possibilidade de temporal. Na Fronteira Oeste, em cidades como Bagé e Pelotas, a situação se estabiliza, com chance de garoa. Já no Norte, ocorrem pancadas de chuva de forte intensidade acompanhadas de vento, trovoadas e risco de granizo.