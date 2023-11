A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para chuva intensa e possibilidade de temporais em todo o Estado durante esta semana. A previsão é de que, até sexta-feira (17), os dias sejam chuvosos como foram no último final de semana. Segundo nota, as equipes do Centro de Operações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e a Sala de Situação do Estado seguirão monitorando as condições do tempo.