Os próximos 10 dias deverão ser de chuva contínua no Rio Grande do Sul, principalmente na Região Metropolitana e na Região Norte. O El Niño e as ondas de calor previstas para o centro-oeste, sudeste e norte brasileiro contribuem para explicar o longo período chuvoso. Meteorologistas não descartam, inclusive, chances de temporais e eventos como enxurradas e cheias dos rios por conta do volume de água.