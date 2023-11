O Observatório Espacial Heller & Jung, que fica em Taquara, no Vale do Paranhana, fez imagens dos raios que atingiram o Rio Grande do Sul entre domingo (12) e a madrugada desta segunda-feira (13). Em 24 horas, foram registrados 266 raios na cidade, de acordo com a Climatempo. Ainda, segundo o Observatório, em um raio de 40 quilômetros, mais de 430 raios foram registrados pelas câmeras.