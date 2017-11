Em pleno feriado do dia 2, o Brasil ficou sabendo que caiu da 79ª para a 90ª posição no ranking do Fórum Econômico Mundial – sim, a entidade que organiza o encontro anual de Davos – no Global Gender Gap Report 2017. O estudo analisa a igualdade entre homens e mulheres em 144 países. Na primeira edição, de 2006, o Brasil estava em 67º. O relatório menciona igualdade de condições nos indicadores de saúde e educação e "modestas melhorias" em paridade econômica, mas aponta acentuada discrepância em representatividade política, o que derruba o índice do Brasil. O tema não pode ser mais anos 1960, como mostra a lista de filmes desta semana.