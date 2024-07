Você já teve, ou viu alguém tendo, dúvidas sobre se trancou a porta? Se desligou o forno? Ou que não sabe onde deixou as chaves? Não é um problema de memória, é falta de atenção. Quando você chaveou, ou não, a porta, estava com a cabeça em outro lugar. A ação funcionou no automatismo. Atos assim, em segundo plano, não são registrados, pois o foco estava no pensamento.