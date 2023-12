Recentemente, Porto Alegre passou a ser a Capital Mundial do Churrasco. O título foi concedido, por nós mesmos, os porto-alegrenses. Foi uma escolha difícil entre o único candidato. Com o conhecimento astronômico que temos, de que não há vida nos planetas irmãos, por que não "Capital Solar do Churrasco"? Desculpe, mas pensaram pequeno.