Com as altas temperaturas marcando presença nas festividades de fim de ano, a escolha da bebida perfeita para acompanhar as ceias ganha ainda mais importância. Assim, a cerveja artesanal se torna uma excelente opção. Mas, ao romper a tradição do vinho, é importante saber combiná-la com os alimentos para aproveitar a refrescância e a sofisticação da bebida.