A hegemonia do Grêmio no Rio Grande do Sul já dura há seis anos e pode ter mais um capítulo em 2024. Vai depender de o Juventude conseguir ou não interromper a sequência de títulos gremistas. O que sabemos com certeza é que o Inter não será campeão estadual mais uma vez. Sem Gre-Nal, nota-se que um dos maiores clássicos do Brasil tornou-se quase uma raridade na decisão do Campeonato Gaúcho.