Foi nítido o descontentamento de alguns torcedores do Grêmio com a inoperância de André Henrique no empate com o Ypiranga, em Erechim. No entanto, é difícil tirar qualquer conclusão ou análise definitiva de um jogador envolvido em uma equipe totalmente descaracterizada, com a qual sequer estava seu treinador. As críticas são necessárias, visto que o time vem apresentando algo que apenas "lembra futebol" nos últimos dois jogos.