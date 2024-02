"Dale la salida, dale Zé... dale carajo, para jugar, no te metes de trás del delantero". Todo colorado que gosta de Eduardo Coudet vai se lembrar dessas palavras do técnico argentino em um jogo do Inter contra o Vasco pelo Brasileirão de 2020. Frases estas que só ganharam destaque em um Beira-Rio sem público por conta da pandemia de coronavírus. Cenário este que será revivido por Coudet e seu time na estreia do Gauchão de 2024.