Alan Patrick está liberado para fazer sua estreia pelo Inter em 2024. Eduardo Coudet poderá contar com seu camisa 10 para o confronto diante do Ypiranga nesse sábado (27), no Beira-Rio. O melhor jogador do time na temporada passada divide opiniões no momento atual: há quem diga que é o mais titular de todos e também há aqueles que cogitam sua ausência na equipe ideal.