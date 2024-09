Sanções que não sancionam

Uma hora é preciso encarar a realidade. Sanções políticas e econômicas como as impostas à Venezuela não têm sido capazes de reverter um regime autocrático com a cara de pau de aplicar um estelionato eleitoral à vista de todos. Ao contrário. Por mais bem intencionadas que sejam, sanções só têm servido para punir por tabela opositores do regime e reforçado a narrativa de perseguição externa para justificar as penúrias econômicas da população.