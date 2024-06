O Rio Grande não acabou

Por razões profissionais, já tive de passar pelo aeroporto de Florianópolis em cinco ocasiões desde as águas de maio. Quem o frequentava antes de 2019 lembrará do terminal acanhado, dos equipamentos envelhecidos, das lojinhas e restaurantes decadentes e do acesso sempre congestionado. Corta para 2024: entregue à concessão privada, o aeroporto de Florianópolis foi classificado pelo terceiro ano consecutivo, com muita justiça, como o melhor do país – um dos melhores do mundo, a meu ver.