Meu amigo e parceiro de muitas aventuras e desventuras jornalísticas ao redor do mundo, o grande fotógrafo Ricardo Kadão Chaves, foi quem me ensinou a deixar de me exasperar com os perrengues de aeroporto. A fórmula de Kadão para suportar atrasos, voos cancelados, conexões perdidas, malas que não chegam, vai além de respirar fundo. Ele usa o aeroporto para fazer tudo aquilo para o qual não tem tempo ou fica postergado no lado de fora: comprar fumo para cachimbo e carga para a caneta, cortar o cabelo, engraxar o sapato, ler um livro. A lista de Kadão poderia incluir também ver pessoas, admirar comportamentos e estudar eficiências ou a falta delas nos serviços de companhias aéreas e do próprio aeroporto.