Para o bem e para o mal, há certas coisas que só despertam em uma emergência. Na conta das surpresas positivas, a enchente produziu um sentimento de união em torno de uma causa, o socorro ao Rio Grande do Sul, há muito abafado no Brasil. Na conta dos aprendizados pelo sofrimento, tivemos dois tratamentos de choque: a constatação dos efeitos práticos e desastrosos do aquecimento global e o flagrante de como fake news buscam a desagregação para obtenção de vantagens políticas.