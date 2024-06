Cada cidade atingida pelas águas de maio está diante de uma encruzilhada que vai moldar nosso futuro. Dependendo do que for feito, e como, poderemos regredir décadas ou dar um salto na qualidade de vida. Levando-se em conta que os próximos cinco anos serão os mais decisivos de nossa história, as campanhas eleitorais serão cruciais para determinar essa trajetória.