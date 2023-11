Duas eleições nesta semana, na Argentina e na Holanda, confirmam que o pêndulo político está mais ativo do que nunca. Por este fenômeno, vastas porções do eleitorado se aninham em candidaturas nos extremos em silenciosa reação a exageros nas guerras culturais, a incúrias governamentais ou à volúpia com que alguns setores se adonam do aparato estatal.