Nilton de Albuquerque Cerqueira era um combatente duro, um militar daqueles que não recusava missão e levava até o fim o cumprimento de uma ordem. Como major, ele chefiara em 1971 o destacamento do Exército que perseguiu e matou no sertão baiano o capitão Carlos Lamarca, desertor que se bandeara para o lado da guerrilha e se tornara inimigo número um do regime militar.