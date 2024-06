Se antes de decidir a classificação para as oitavas, o Grêmio não pensou nos adversários possíveis da próxima fase, o mesmo deve ocorrer agora. Não se pode pensar em chaveamento ou possibilidades de cruzamento, sem antes jogar as oitavas de final. Para seguir sonhando com o tetra da América, o melhor adversário para o Grêmio é o Peñarol.