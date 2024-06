Se o discurso do Grêmio para o péssimo começo de Brasileirão for apenas o de grupo reduzido ou insuficiente, ele automaticamente estará admitindo ter um plantel inferior ao do Juventude, do Cuiabá, Criciúma e Atlético-GO. Mas não é. As seis derrotas seguidas no campeonato são de responsabilidade do seu treinador. Se o time está mal, se não está bem escalado e se tem pouco repertório em campo, a responsabilidade é do técnico Renato.