Eduardo Coudet concedeu uma entrevista forte, no domingo (28), após o empate contra o Atlético-GO e, ao falar sobre o clima no estádio, claramente pediu ajuda ao torcedor. O técnico colorado abriu um pedido de socorro diante da proximidade de mais um jogo decisivo, quarta-feira (1º), pela Copa do Brasil. Coudet cobrou união ao entender que, diante das exigências e necessidades do clube, ou o torcedor abraça o projeto, ou ele poderá ruir outra vez.