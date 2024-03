Da estratégia em jogar com reservas à ausência na premiação e medalhas de vice-campeão. Nada que o Grêmio tenha feito em Ijuí agradou o torcedor. Sem Renato e com uma atuação apática, o Tricolor sofreu dois e poderia ter levado uma goleada do São Luiz. Foi salvo pelas boas defesas de Caíque e por um erro de arbitragem.