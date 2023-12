Escreve aqui alguém que admira muito o futebol de Cavani, embora reconheça que ele caiu de rendimento nos últimos três clubes em que passou. Claro que poderia marcar muitos gols no Grêmio, ser mais um estrangeiro de destaque no Brasil, mas neste momento ele não está no mesmo patamar de Suárez. Esse é o primeiro ponto.