O ex-atacante do Grêmio Luis Suárez falou sobre o futuro do também centroavante uruguaio Edinson Cavani, que foi oferecido ao Tricolor, conforme apurado por GZH. Em entrevista exclusiva ao canal Clank!, Luisito falou sobre a dificuldade de adaptação do colega de profissão no Boca Juniors.