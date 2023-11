Sim, o trabalho de Fernando Diniz na Seleção não é bom. Em nenhum dos seis jogos nas Eliminatórias o Brasil teve uma atuação de encher os olhos. Pior do que isso, depois de empatar com a Venezuela, perdeu duas vezes e caiu para a quinta colocação. Mas não passa só por Fernando Diniz os fracassos até aqui. É um combo no qual o técnico do Fluminense está inserido.