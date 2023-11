O jogo contra a Argentina nesta terça-feira (21) será o último de Fernando Diniz nestas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A disputa só voltará a ter partidas na zona sul-americana em setembro do ano que vem. Até lá, o treinador já terá cumprido seu compromisso de um ano com a CBF e não estará mais no comando da Seleção.