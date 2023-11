As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo escorreriam pálidas e sem graça não fossem os uruguaios. Nada com eles é insosso, ao menos no futebol. A nossa Seleção tem de mirar no time de Marcelo Bielsa. Aqui, não se trata de análise tática, embora o argentino seja o guru dos técnicos. Já se percebe suas digitais, de quem gosta da bola, no Uruguai. A propósito: Bielsa tem o mesmo tempo de trabalho de Fernando Diniz, mas o rendimento coletivo é outro, capaz de vencer os dois gigantes do continente na caminhada rumo à Copa.