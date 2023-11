Depois da segunda derrota consecutiva e do terceiro jogo sem vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Fernando Diniz reconheceu que as cobranças vão aumentar, mas argumentou que o time está em evolução. Em entrevista coletiva no final da noite desta quinta-feira (16), o treinador da Seleção Brasileira colocou a culpa do tropeço nas falhas de marcação.