O nome de Carlo Ancelotti segue orbitando em torno da Seleção Brasileira. Com a derrota para a Colômbia na última semana, o técnico interino Fernando Diniz voltou a conviver com críticas e o anúncio do italiano foi pedido com mais insistência nas redes sociais. Ancelotti nunca disse explicitamente que irá assumir a Seleção, mas respondeu inúmeras vezes sobre a situação — saindo pela tangente em todas.