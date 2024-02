Fui ver o Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, que está na disputa do Oscar e outros certames. Tive a péssima ideia de ler antes uma crítica e um resenha, ambas na Folha de S.Paulo. E as duas alertavam para uma certa glamorização do nazismo. Que o diretor vinha da publicidade e do videoclipe e, logo, tinha dourado a pílula.