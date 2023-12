A realidade gosta de simetrias e pequenos anacronismos, diz o narrador borgeano do inigualável conto O Sul. Eu tenho essa frase como um mantra há décadas, embora saiba que se trata de uma fantasia – não é a realidade que gosta de simetrias, nós é que as encontramos, na realidade ou em nosso desejo. Quanto aos anacronismos, bueno, assim é porque estamos sempre lutando com a passagem do tempo, e uma coisa nunca vai encontrar a outra em coincidência exata nessa longa procissão dos dias em direção ao infinito.