Uma geração atrás, houve uma moda forte na bolha letrada da universidade, a "literatura comparada". Para botar uma data histórica: foi no ano da graça de 1986, na mui leal e realmente valerosa cidade de Porto Alegre, que ocorreu a fundação da Associação Brasileira de Literatura Comparada. O evento dependeu da decisiva ação de Tania Franco Carvalhal, professora da UFRGS, em associação com professores de outras partes, como Eduardo Coutinho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).